Gostilna Pri Črnem Petru spet odprta

Prva oddaja je bila v znamenju pusta, minulo soboto pa smo že lahko spremljali pestro glasbeno in razvedrilno vsebino, kot smo jih bili vajeni v gostilni Pri Črnem Petru pred dvema letoma. Voditeljica Jasna Kuljaj je očitno sledila nasvetu vedeževalca Blaža, ki ji je prerokoval, da bi bilo dobro, da si za v prihodnje poišče sovoditelja, ki ji bo pomagal krmariti gostilno, da ta ne bi bankrotirala. Jasna je to očitno vzela zelo zares in nemudoma začela iskati primerne kandidate.

Pri Črnem Petru je prav tako nastopil Ansambel Javor.

Prvi, ki smo ga videli, se je predstavil Franko Bajc, zmagovalec zadnje oddaje Exatlon Slovenija in še pred tem šova Kmetije, ki je poskrbel, da se je večer odvijal po 'primorskih' notah. »V vsaki oddaji pa iščemo pesem pomladi, na voljo bodo bogate nagrade, tako da se res veselimo vseh nadaljnjih oddaj,« napoveduje kreativni producent oddaje Jože Potrebuješ. »Med kandidati za sovoditelja se bo v prihodnje zvrstilo še kar nekaj znanih obrazov, a po prvi preizkušnji lahko rečem, da bi si s Frankom nedvomno upala voditi katerokoli oddajo ali prireditev,« pa pravi Jasna.

V oddaji so bili gostje Zvita feltna.

»Mi smo se za začetek namenoma odločili za 'naturščika', ki ni iz voditeljskih vrst, da bi preverili, kako se bo znašel. A nas je Franko vse sezul. Pravzaprav je kot prvi letvico postavil zelo visoko in zdaj se sprašujemo, ali je bilo pametno, da je bil ravno on prvi, saj ne vemo, ali ga bo sploh še kdo lahko prekosil. Njega in njegovo energijo. Ampak upanje umre zadnje,« je o tem, kako se je počutila ob Franku, še razkrila Jasna. Kako glasbeno pestro je bilo v oddaji, pa je razvidno tudi s fotografij.

Mladi Dolenjci in Frankove akrobacije

Modrijani z Jasno in plesalkami Plesnega mesta