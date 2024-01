Gospod s čudežnimi prsti praznuje 80 let (Suzy)

James Patrick Page se je rodil 9. januarja 1944 v angleškem Middlesexu. Njegov oče je delal v kadrovski službi, mama je bila tajnica zdravnika. Ko so se s starši preselili v Surrey, je tam v novi hiši našel kitaro, ki naj bi jo za seboj pustili prejšnji lastniki. Pri dvanajstih je tako začel brenkati in kmalu poiskal pomoč sošolca, ki ga je naučil nekaj akordov.

»Bilo mi je precej dolgčas, ker ni bilo veliko kitaristov okrog mene ali ljudi, ki bi jih zanimala kitara, zato sem se večinoma učil ob poslušanju plošč.« Takrat je še menil, da bo raziskoval mikrobiologijo in iskal zdravilo za raka, a se je življenje obrnilo drugače.

Štiriintridesetletne Scarlett razlika v letih ne moti. FOTO: Profimedia

Najprej je igral kot snemalni kitarist, potem pa začel nastopati v skupini The Yardbirds. Ko je skupina razpadla, je oblikoval novo skupaj z basistom skupine Johnom Paulom Jonesom ter novima članoma, pevcem Robertom Plantom in bobnarjem Johnom Bonhamom. Postali so Led Zeppelin, ena prvih in največjih težkometalnih in rock skupin, zahvala za to pa gre v veliki meri Jimmyjevemu slogu igranja.

Njihova zgodovinska zgodba se je sunkovito ustavila po 12 letih, ko je leta 1980 bobnar umrl zaradi zadušitve z bruhanjem, kar je bila posledica prekomernega pitja alkohola. Vsemu navkljub je skupina znana kot ena največjih in najpomembnejših v zgodovini. Preostali fantje so namreč še vedno nastopali, včasih z Bonhamovim sinom Jasonom za bobni, drugič samo Jimmy in Robert na odru.

Eksperimentiral z drogami

Priznal je, da je kar pridno eksperimentiral z drogami, tako s heroinom kot kokainom in vsem, kar mu je prišlo pod roke, od nekdaj pa ga je močno zanimalo tudi vse, kar je bilo povezano z okultnim. V času gibanja MeToo je v ospredje spet prišlo razmerje, ki ga je imel pri 28 letih s 15-letno oboževalko, ki je bila z njim leto dni, a dejala, da se je na prvem srečanju z njim počutila ugrabljeno.

Jimmyju so med drugim rekli Čudežni prsti. FOTO: Profimedia

Jimmy ima kar pet otrok. Dvainštiridesetletna Scarlet, ki jo je imel s francosko manekenko Charlotte Martin (par sta bila trinajst let), je fotografinja, 35-letni James Patrick je bil rojen v njegovem prvem zakonu z natakarico Patricio Ecker, ki je trajal devet let. Z Brazilko Jimeno Gómez-Paratcha, ki jo je spoznal na turneji, je imel hčerko Zofio (26 let) in sina Ashena (24 let), ko sta se poročila, je posvojil tudi njeno starejšo hčerko Jano. Zadnjih deset let je srečen v objemu pesnice in igralke Scarlett Sabet.