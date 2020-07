SESTRI

Gorka in Čila Berden: Pogosto sva imeli le druga drugo

Sestri, igralka Gorka in restavratorka Čila, sta posebni dekleti. Ne le zaradi ekstravagantnih imen čudovitega pomena, ampak tudi drugačnega odraščanja in vzgoje. Zaradi materine diplomatske službe so se selili v Lizbono, Strasbourg in Pariz, pozneje pa sta v tujini tudi doštudirali, Čila v Londonu, Gorka v Parizu. Ker je njuna mati Milena zadnja leta delala v Braziliji, sta med počitnicami spoznavali še Južno Ameriko in njeno bogato kulturo. Tako sta približno polovico življenja preživeli precej drugače kot njuni vrstniki. O otroštvu, vzgoji in odraščanju sta spregovorili v njunem prvem skupnem intervjuju.