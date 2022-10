Gorenjka, Štajerka in Dolenjka polepšale Cik-Cak

Harmonikarju in vodji Luki Žitniku, kitaristu Marjanu Hribarju, basistu Matjažu Živicu, klarinetistu Milanu Žnidaršiču in trobentarju Milošu Žvegliču so na odru izjemoma delale družbo tri vokalistke z različnih koncev Slovenije – Anamarija Kramberger z Gorenjske, Tina Vinter s Štajerske in Eva Kovačič z Dolenjske. Vse tri so sicer pevke drugih ansamblov. Seveda nas je zato zanimalo, kolikokrat se jim je pred finalnim nastopom uspelo sestati na vajah?

Triperesna deteljica – tercet pevk Cik-Cak kvinteta: Tina Vinter, Anamarija Kramberger in Eva Kovačič

»Iskreno, dvakrat. Ker smo tudi sicer številčni, na odru SPV smo bili najštevilčnejši ansambel, to pomeni ogromno usklajevanja in prilagajanja, da se nam uspe dobiti na vaji. A smo zelo veseli, da so se dekleta takoj odzvala našemu vabilu za sodelovanje in so popestrila vzdušje v ansamblu. Anamarija je z nami sodelovala že leta 2019, ko smo na festivalu nastopili s polko Daj no daj, tako da jo imamo za svojo. Z Evo sva prav tako že dolgoletna kolega in zahvaljujemo se odličnim Vražjim muzikantom, da nam jo včasih posodijo za kakšen nastop, s Tino pa smo se spoznali prav na festivalu SPV 2019, ko smo bili sotekmovalci,« nam je razkril vodja ansambla.

Sicer sta zmagovalno polko Jeziček ustvarila priznana avtorja, melodijo Jože Burnik, ki je poskrbel še za aranžma, besedilo pa Damjan Pasarič. »Da je skladba odlična in gre v uho, smo vedeli, takoj ko smo jo prvič dobili 'v roke' in se zato z njo prijavili na SPV. Čeprav ima poskočna polka v sebi neki naboj, ob tako močni konkurenci ansamblov, ki so medijsko bolj prepoznavni kot mi, zmage nismo pričakovali. Smo si jo pa seveda zelo želeli, in zdaj lahko rečem, da se je trud poplačal. Skladba je prejela najvišje ocene komisije, prav tako pa zelo veliko glasov poslušalcev. Za zmago smo zelo hvaležni tako avtorjem kot komisiji in seveda občinstvu, ki je skladbo sprejelo in ji namenilo toliko glasov,« še pove Žitnik.

Seveda so takoj po zmagi tekle solze, vrstili so se objemi, veliko je bilo smeha in navdušenja. »Prve trenutke po zmagi smo preživeli z avtorjem Jožetom Burnikom, ki je bil v studiu RTV, sledilo je fotografiranje, sprejemali smo voščila sotekmovalcev, dobili smo ogromno čestitk prek SMS-ov. Na krajši zabavi po festivalu na RTV smo še igrali, plesali in peli skupaj s preostalimi ansambli. Po vsem tem je sledilo še druženje z nekaterimi drugimi ansambli ob Ljubljanici in nazdravljanje s kozarci piva. Občutki po zmagi so bili neverjetni in uživali smo v vsakem trenutku,« je še razkril Žitnik.

Takole so člani Cik-Cak kvinteta čakali na nastop v 'zeleni sobi'.

In kaj to pomeni za naprej, bo ansambel še naprej ostal zgolj fantovski in se jim bodo pevke pridružile le občasno? »Kot ansambel se želimo stilsko držati svojega zastavljenega zvena ansambla, spontanosti in troglasnega ženskega petja ter hudomušnih besedil, ki poskrbijo za dobro razpoloženje ob poslušanju. Pripravljene imamo že nove skladbe, ki jih bomo posneli v enaki zasedbi. Tudi festivalov se bomo še udeleževali, saj so odlična priložnost za predstavitev novih skladb publiki in nepozabna druženja s preostalimi glasbenimi kolegi,« je vtise po zmagi za revijo Suzy v imenu vseh članov ansambla strnil Luka Žitnik.