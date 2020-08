Gorenjka, ki prisega na kvintetovski zven

Katja je ponosna, kadar obleče narodno nošo.

Prosti čas zelo rada preživlja v gorah.

»Sem Gorenjka, doma iz Preddvora, zdaj pa je moj dom na avstrijskem Koroškem. Sem sem prišla na študij klasičnega petja, ob spoznavanju ljudi, pokrajine in novih priložnosti pa sem kar naenkrat začutila, da želim tu ostati,« nam pove, ki ne prihaja iz tipične glasbene družine.»Bolj glasbeni so po mamini strani, a mene so pri mojih tovrstnih dejavnostih vedno spodbujali starši. Stric me je navdušil za igranje pianina, ki sem ga po njem celo podedovala, čeprav je bil prvotno kupljen za mojo mami, ki pa je nanj bolj malo igrala. Pozneje sem se navdušila nad orglami in zaključila nižjo glasbeno šolo, šele nazadnje sem se ogrela za petje,« nam zaupa Katja, ki je svojo pot v ansamblih začela po dokaj zapletenem spletu okoliščin. »Najprej sem bila članica tria Radost, ki je bil najstniška zasedba. Takrat narodno-zabavne glasbe še nisem dobro poznala, potem sem jo kar naenkrat vzljubila. Še najbolj mi je pri srcu prav kvintetovska, tako zaradi svoje dovršenosti kot polnosti. Ko so takrat še obstoječi Veseli Gorenjci iskali pevko, sem se prijavila na avdicijo in jo uspešno opravila. Z njimi sem nastopala približno štiri leta, potem pa presedlala v ženski Kvintet slovenskih deklet, v nemško-govorečih deželah bolj poznan pod imenom Die Oberkrainer Polka Mädels. Z njimi sem nastopala predvsem po tujini, a na tako velikih odrih, kot smo bile, najbrž ne bom več stala. Bilo je lepo, dokler je trajalo, ko smo se razšle, pa so me na avdicijo povabili fantje Gorenjskega kvinteta,« pravi sogovornica, ki zdaj z njimi poje že dobri dve leti.Čeprav trenutno ne nastopajo veliko, Katja prizna, da je čas korone prišel kot blagoslov, saj se je počitek prilegel ravno po zaključku študija. »A sem bila zelo vesela, ko smo se takrat, ko ukrepi niso bili več tako strogi, spet dobili s fanti in sem z njimi lahko zapela v živo,« nam še zaupa.Rada ima tako starejše narodno-zabavne skladbe kot modernejše. »Velikokrat se ne morem načuditi, kako mojstrsko sta bratazasnovala svojo glasbo. Ljudsko, a vendar po svoje zahtevno,« pravi. Danes ji glasba zapolni večino prostega časa, a si ga razporedi tako, da ga nekaj ostane tudi za gibanje. Rada je v naravi, teče, rola, planinari, v mrzlih dneh pa zaide v fitnes. »V prostem času zelo rada vzamem v roke dobro knjigo, moja strast je še ples, ki je ena izmed stvari, zaradi katerih mi je Koroška prirasla k srcu, saj tu, poleg veselic, ohranjajo tradicijo plesov, ki jih organizirajo posamezna vaška društva,« nam zaupa Katja, ki rada ustvarja za štedilnikom, a je to odvisno od razpoloženja in časa, ki ga ima. »Absolutno raje kuham, kot pečem, čeprav sem ravno v času karantene premagala odpor do priprave različnih vrst testa. Moj želodček zahteva zdravo prehrano, imam pa rada sladko, zaradi tega so bili moji eksperimenti že večkrat vezani na pripravo netradicionalnih oziroma prilagojenih tradicionalnih sladic. Mesa ne maram, veliko bolj sem navdušena nad zelenjavo, ajdovimi žganci, štruklji, domačimi svaljki in podobno,« pravi Katja, po izobrazbi psihologinja, terapevtka medicinske hipnoze. »Vesela sem, da sem se odločila za to dvojno pot, saj se v glasbi hitro kaj zalomi in je preživetje težje. Kar se je na žalost pokazalo ravno v času korone in mnoge spomnilo, da je vendarle dobro imeti še kakšen drug poklic,« doda za konec.