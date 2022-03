ASTROLOGINJA

Gordana Tomašević: Evropska unija bo razpadla

Rojena je v Beogradu, kjer je živela, študirala psihologijo, se astrološko izobraževala, nato pa se z družino preselila v Avstralijo in tam nadaljevala raziskovanje ezoterike, tarota, se ukvarjala s ponovno povezavo in karmično regresijo. Nato se je vrnila v Srbijo in sodelovala v astroloških oddajah večjih televizijskih hiš. Z vsem naštetim se ukvarja še danes in s svojim znanjem, izkušnjami in intuicijo pomaga drugim. Zadnja leta v Ljubljani, na televiziji in osebnih posvetih v živo, od epidemije naprej pa tudi po telefonu. Na volitvah 2022. napoveduje preobrat, širše gledano pa razpad EU.