VSESTRANKA PLESALKA

Gordana Grandošek Whiddon: Pridelano z ljubeznijo (Suzy)

Čeprav sta doslej obiskala najlepše kotičke sveta, se najraje vračata v svoj mali raj, kjer aktivno delata in skrbita za vsakoletni pridelek.
Fotografija: Letos jima je na ekološki oazi, v katero rada vabita tudi turiste, vse še posebno bogato obrodilo.
Letos jima je na ekološki oazi, v katero rada vabita tudi turiste, vse še posebno bogato obrodilo.

09.09.2025 ob 09:00
09.09.2025 ob 09:00

Profesionalna plesalka, koreografinja, producentka in lastnica blagovne znamke večernih oblek GGW Design Gordana Grandošek Whiddon je ponosna kmetica. Z možem Trentom, prav tako profesionalnim plesalcem, sta namreč pred časom prevzela vodenje kmetije Kungota Hills, ki je v Gordanini družini že peto generacijo. Čeprav sta doslej obiskala najlepše kotičke sveta, se najraje vračata v svoj mali raj, kjer aktivno delata in skrbita za vsakoletni pridelek. Ta je letos spet zelo bogat. Z delčkom se je pohvalila tudi na družabnem omrežju.

»Paradižniki prekipevajo od okusa, jajčevci žarijo vijolično, bučke bi lahko dobile glavno vlogo v svojem filmu,« je zapisala ob fotografiji, polni dobrot z domačega vrta. Gordana ne skriva, da je srečo našla prav samooskrbni kmetiji na obronku štajerskih gričev. »Življenje ima boljši okus, kadar ga vzgajamo z ljubeznijo, obiramo s smehom in delimo s prijatelji,« še pravi postavna Mariborčanka.

 

