Goran Hrvaćanin: zajček med oslički

Goran Hrvaćanin se na instagramu pojavlja pod imenom Gojko Ajkula, kar je drugo ime za smejalne krče, izvirne šale in dobro vsebino. Igralec je zakorakal v osmo leto družabno-medijskega življenja in si do danes nabral gromozansko armado zvestega občinstva. Z nami deli tako poslovne kot zasebne vrhunce, in čeprav lahko že vnaprej pričakujemo, da nam bo med brskanjem po njegovi vsebini zabavno, nikoli zares ne vemo, s čim nas bo presenetil v bodoče.

Poleti 2020 je ob Bohinjskem jezeru združil lepoto narave in telesa.

Skoraj z vsako objavo nas nasmeji do solz.

Leta 2019 je razkril, da je lovec na ljubezen.

Da je magnet za zvezde, dokazuje z Luko Dončićem.

Tudi on je delil spomine na šolske klopi, ko »smo furali Malizio, čeprav je bila ogabna, pa kondome v denarnici, čeprav smo bili 'junfer'«.

Vseskozi je zvest svojemu humorju in ne popušča. Avgusta 2016 se je takole obešal naokoli oziroma kot sam pravi 'just hanging around'.

Lansko leto se je udeležil obletnice mature, je napisal.

Prve všečke je začel nabirati pred 422 tedni, torej 5. januarja 2015. Fotografijo je naslovil z 'ujeti sunac'.

Instagramski zapeljivec