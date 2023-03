Goran Hrvaćanin si je izpolnil deško željo

Fantje sanjarijo o avtomobilih. Hitrejši so, bolj jih pritegnejo. Igralec Goran Hrvaćanin je končno dočakal dan, ko si je lahko uresničil deško željo, da sede za volan dirkalnega avtomobila. Na poligonu je preizkusil svoje sposobnosti v divji vožnji po blatu in priznal, da ga je bilo vmes tudi malce strah. Ampak to ga ni odvrnilo od tega, da ne bi še bolj zavzeto pritisnil na plin in si privoščil izdatno mero adrenalina.

Raje to počne na progi, ki je namenjena urjenju voznikov relija kakor na cesti, kjer je preveč objestnih šoferjev. Je glasen zagovornik cestnoprometnih predpisov in svetuje vsem, naj se raje prepustijo profesionalcem, če želijo doživeti, kako se ti ježi koža ob divji testni vožnji. Vsi ljubitelji hitrih mrcin pa bodo kmalu prišli na svoj račun na Reli Vrhniki, kjer bo tudi zabavni Goran.