Goran Hrvaćanin razkriva punco: Ni plesalka, magistra je

Nekam čudno se vede tale priljubljeni komedijant. Goran Hrvaćanin se na družabni platformi rad pokaže s svojo drago, vendar nikoli ne izpostavi njenega imena. Malce je kontradiktoren, ko na eni razkriva zasebno življenje, čeprav v izjavah pogosto izraža odpor do družabnega tiska, nato pa samoiniciativno objavi fotografijo izvoljenke. Tokrat se je pohvalil, da ni plesalka, ampak je po novem magistra farmacije.

Tako močna in gibčna je njegova Tina.

Tina Antolič zadovolji vse kriterije, ki jih ima igralec. Inteligentna, sposobna, privlačna, zabavna in še zelo gibčna. Je namreč prava virtuozinja na drogu, saj izvaja vrtoglave trike in navdušuje s koreografijami. S tem spodbuja vse, ki se zaradi predsodkov o tej zahtevni vadbi še niso preizkusili na 'štangi'. Kako se Goran znajde na tem vertikalnem pripomočku, bomo izvedeli kmalu, ko se bo opogumil in pokazal svoje veščine.