Goran Dragić v družbi hollywoodskega zvezdnika

Čeprav je slovenski košarkarski as Goran Dragić v ZDA že več let prava zvezda in njegovo igro iz prvih vrst občudujejo zvezdniki svetovnega kova, je druženje z njim stran od košarkarskega parketa veliko bolj domače. Goran je vedno veljal za skromnega fanta iz Kosez.

Takšen je ostal kljub milijonom, ki se še vedno pridno stekajo na njegov račun, zato se s svojimi podvigi in življenjskim slogom nikoli ni pretirano hvalil. Niti z dejstvom, da osebno pozna kar nekaj slavnih oseb, med katerimi je tudi 52-letni igralec Vince Vaughn.

Ta se je pred dnevi mudil v družbi našega košarkarskega zvezdnika in njegovega prijatelja Nemanje. Čeprav novopečeni 36-letnik neizmerno uživa v družbi svojih prijateljev, je čas, ki ga preživi s hčerko Victorio in sinom Mateom, neprecenljiv, kar je priznal pred dnevi, ko je otroka, ki sta se mu rodila v zakonu z Majo, s katero sta se razšla lani, odpeljal na izlet v Disneyland.