Goran Dragić na oddihu: obiskal je domovino svoje drage (Suzy)

Upokojeni košarkar in kapetan zlate reprezentance iz Istanbula Goran Dragić v teh dneh uživa na toplem. Ne v Miamiju, kjer sta si z nekdanjo ženo ustvarila družino in dom, in kjer Goran živi tudi po koncu kariere v NBA.

S srčno izbranko Greice Murphy je obiskal njeno domovino in hitro dojel, da je Brazilija dežela srčnih in zanimivih ljudi. Spoznal je številne sorodnike svoje najdražje, s katero sta si vzela čas za raziskovanje enega najbolj obiskanih južnoameriških mest. Rio de Janeiro, kjer trenutno temperature presegajo vročih 30 stopinj Celzija, ga je pustil odprtih ust. Med drugim sta se povzpela na hrib Corcovado ter se fotografirala ob simbolu dežele – kipu Kristusa Odrešenika.

Videti je, da enemu najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov pokoj odlično dene, prav tako ljubezen do svetlolase podjetnice. Ta je že večkrat prišla v Slovenijo, ki jo je očarala že ob prvem obisku.