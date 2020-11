Goran Dragić na oddihu: ne more brez sonca

Po tako imenitni sezoni v ligi NBA, ki je imela zaradi poškodbe tudi nekaj grenkega priokusa, si jezaslužil razkošen oddih. Z družino so poleteli v meko prestiža in užitkov, v mondeni Dubaj, kjer je košarkarski velemojster malce počival in malce treniral.Na plaži je skrbel za mišice in občudoval življenje ob pogledu na otroka, ki se zabavata v morju. Zvečer pa si je z drago privoščil romantične urice, si obul svoje najljubše in pregrešno drage superge znamke Jordan Dior ter užival v razsvetljeni prestolnici Združenih arabskih emiratov.