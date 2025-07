Goran Dragić in Greice Murphy romantična v Grčiji (Suzy)

Modrina Sredozemskega morja je bila poezija, v kateri sta se naužila nežnosti Goran Dragić in njegova brazilska izbranka Greice Murphy. Razkošje, ki sta si ga privoščila, je bilo kot nalašč za zvezdniško razvajanje. Raziskala sta skrite kotičke očarljivega Santorinija in izbrala le najboljše restavracije na otoku.

Seveda je bil vrhunec oddiha v dvoje vožnja z jahto in filmski sončni zahodi, ki so celo v našem košarkarskem šampionu vzbudili nekaj romantike. Objemi in poljubi so bili za posladek, namesto klime ju je hladil veter med plovbo od zaliva do zaliva.

Pred vročim soncem sta se odgovorno zaščitila z visokim faktorjem in pokrivali, nato iz Grčije odletela še na zahod Italije. Tam jih je gostila slavna vinarija Fontanafredda, ki se je pohvalila z visokim obiskom iz Slovenije.

Obisk italijanske vinarije je bil zelo opojen.