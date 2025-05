Gojmir Lešnjak - Gojc uživa v novi podobi (Suzy)

Eden najboljših in najbolj vsestranskih slovenskih ustvarjalcev Gojmir Lešnjak - Gojc uživa v različnih žanrih in različnih vlogah – kot filmski, gledališki in televizijski igralec, režiser, pevec, avtor glasbe počne toliko stvari, da mu je težko slediti. Nedavno je presenetil z novo podobo: srajco, kravato in klobukom, še posebno, ker ga poznamo veliko bolj sproščeno napravljenega.

»Moja nova podoba je bila ustvarjena za nov videospot v režiji Saša Dudića, izjemnega mojstra tetoviranja in zelo nadarjenega režiserja. Z njim sem pred kratkim posnel kratkometražni film Kdo bo skrbel za tebe, ko boš star? Mojega sina igra Vid Klemenc, jaz sem seveda oče, tako kot v predstavi Pivo, v kateri mojega sina igra Jaša Jamnik in nama je igra lepo zapolnila pomlad,« razlaga Gojc, ki pomlad preživlja zelo delovno. Ko ni na gledaliških in glasbenih odrih, ima obilico dela doma na Krasu, saj je tudi navdušen vrtičkar, ki se loti celo cepljenja drevja.