Gojmir Lešnjak - Gojc: Dobrodelna predstava za invalide (Suzy)

Moj živòt je ROKentROL je svež, aktualen gledališki dogodek, ki govori o življenjski metamorfozi rock generacije. V glasbeni komediji se Gojmir Lešnjak prelevi v rock pevca Gojca in se sprehodi skozi trinajst avtorskih songov, družbo mu dela tudi Jaša Jamnik in Gojčev bend Dohtarji.

Ta zgodba je neobičajen premislek, obračun in povzetek slehernika pred vstopom v 'zrelo' življenjsko obdobje; ob tem družbi, svetu in predvsem sebi, s pomočjo humorja, komike in samoironije drži neizprosno zrcalo realnosti. Ker Gojc že dolga leta deloma živi na Krasu, je tej pokrajini predan z vsem srcem in 22. junija bo to ogledalo nastavil vsem nam. V Gradu Štanjel bodo namreč odigrali komedijo, katere zbrana sredstva bodo namenjena Medobčinskemu društvu invalidov Sežana.

Če torej iščete nekaj, da vam popestri tople junijske večere, bo tisti nedeljski večer pravi, da združite prijetno z družbeno-koristnim in naredite nekaj dobrega za invalide.