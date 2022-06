OSEBNA IZPOVED

Globoka bolečina Ane Dolinar Horvat: Moj oče ni nič kriv!

V teh dneh Slovenijo pretresa igralkina osebna izpoved, s katero je odprla pomembno razpravo o odnosu do žensk v današnji družbi. Na svojem novem podkastu Mater je že v prvem delu osupnila z neposrednostjo, saj je brez olepševanja in sprenevedanja spregovorila o najbolj temačnih trenutkih na svoji poti odraščanja. To je bilo zaznamovano z zlorabami, nerazumevanjem, stisko, posledice pa so se nadaljevale skozi adolescenco, materinstvo in zakon, vse dokler se ni posvetila sebi in svoji ranjeni ženski duši.