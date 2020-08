Gledava isto stvar, vidiva pa drugače

29-letna magistrica evropskih študij pravi, da se nikoli ne navadiš na strah in padce, a da je pomembno, da verjame. V zmago, dober konec in to, da bo nazadnje vse v redu. Govorili sva le malo po usodni sobotni etapi, ko je moral Primož predčasno skleniti dirko kriterij Dauphine. Ujela sem jo v Franciji, nekako med zajemanjem sape med enim in drugim izzivom, saj že v prihodnjem tednu prihaja ne le njena knjiga, ampak tudi dokumentarni film o njegovih pripravah na dirko po Franciji. Življenje brzi z neverjetno hitrostjo, mlada mamica pa vse skupaj manevrira mirno in odločno, čeprav prizna, da niti zdaleč ni lahko.Z Levom je svet ...