Glavni igralci Večerje bedakov: Pet zvezdic za sestradane trebušne mišice (Suzy)

V čevljih glavnih akterjev so se znašli igralci Robert Korošec, Jernej Kogovšek, Primož Vrhovec, Maja Martina Merljak in Gregor Podričnik, ki so nas na svojevrsten način povabili na najbolj čudaško večerjo, ki si jo lahko predstavljate. Kako bi na Večerjo bedakov povabili gledalce? Maja Martina Merljak: Pridite na Michelinov krožnik smeha. Gregor Podričnik: So vaše smejalne mišice sestradane in uvele? Prisegate na organske, neplastične ekobio igralce? Potemtakem vabljeni ne na eno, ne na dve, ne na tri, ampak na kar petzvezdično večerjo bedakov! Jernej Kogovšek: Če ste butelj, če je vaš pr...