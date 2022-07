Glasbeniki združili moči za gasilke in gasilce

In zanimivo, vse so posnete v ritmih polke. Zato ne čudi, da bodo številni glasbeniki sodelovali na največjem gasilskem olimpijskem koncertu, ki bo v sredo, 20. julija, na celjskem stadionu Z'dežele, ko bodo uradno odprli letošnjo gasilsko olimpijado.

Glasbena zakladnica je dobro založena s polkami na temo gasilcev in veselic, ki jih prirejajo. Že Ansambel Bratov Avsenik je pred več desetletji posnel Gasilsko polko, ki je sicer instrumentalna, daleč najbolj znana pa je Gasilska od Ansambla Lojzeta Slaka, ki jo preigravajo tudi drugi ansambli, kadar so na kakšni gasilski veselici. Podobne polke o gasilcih so posneli še Poljanški, Ansambel Toneta Rusa, Blisk, Glas, Ansambel Opoj, Nemir in Spev, najnovejši skladbi o gasilcih pa so med poslušalce poslali Gadi in Modrijani. Slednji so nedavno za pesem Vedno pripravljeni, ki je celo uradna himna letošnje gasilske olimpijade v Celju in je nastala prav na pobudo oziroma v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, posneli videospot, v katerem nastopajo, kakopak, številni gasilci, predvsem pa gasilke, ki so v uniformah še bolj prikupne.

Toliko gasilk in gasilcev je na snemanju videospota v Prepoljah poskrbelo za fantastično vzdušje.

»Gasilci so vedno pripravljeni prihiteti na pomoč. Njihova srca junaško bijejo za Slovenijo in vse njene ljudi. Zato se jim zahvaljujemo za njihov pogum in veliko srce,« je misli ob najnovejši polki strnil modrijan Blaž Švab. Melodijo je spisal njegov bratranec, harmonikar modrijanov Rok Švab, besedilo je dodala Vera Šolinc, priredbo pa je ustvaril Zvone Tomac, medtem ko je priredba za pihalno godbo delo Luke Krofa. Polka je posebna, ker so pri njej sodelovali godbeniki Pihalnega orkestra Rudnika Mežica, fantastično vzdušje pa so med snemanjem videospota posneli v Prepoljah. Seveda ni šlo brez plesalk Plesnega mesta, ki so poskrbele za gasilsko koreografijo, dobro vzdušje in energijo. »Hvala pa tudi KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava za sodelovanje pri snemanju videospota. Vse poslušalce pa 20. julija vabimo v Celje, na stadion Z'dežele, kjer bomo gasilsko himno zaigrali v živo,« vabi na odprtje gasilske olimpijade Blaž Švab.

Modrijani so kralji gasilskih veselic, zato ne čudi, da jih je Gasilska zveza Slovenije angažirala tudi za gasilsko himno.

A tam bodo z Modrijani še številni drugi popularni slovenski glasbeni izvajalci, med njimi Gadi, ki so pred kratkim prav tako na radijske postaje poslali novo polko z naslovom Gasilska in posneli videospot zanjo. Pojejo o fantu, ki se na veselici zaljubi v prelepo gasilko in na vsak način poskuša pridobiti njeno naklonjenost in pozornost, včasih že na 'nevaren' način, a se na koncu ves trud poplača, ko gasilka končno ugotovi, da je on pravi zanjo. Gadi so v videospotu pod taktirko Andreja Pratnemerja pokazali stara legendarna gasilska vozila prostovoljnih gasilskih društev Muljava, Stična in Ivančna Gorica, sicer pa je avtor skladbe v celoti njihov basist Primož Ilovar.

V Celju bodo nastopili še Čuki, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, Kingstoni, Mladi Dolenjci, ansambli Naveza, Nemir, Vikend, Firbci, Slovenski zvoki, Natalija Verboten, manjkali pa ne bodo niti gasilec Sašo, pihalni orkester Slovenske vojske in Veliki mešani gasilki pevski zbor. Skupaj bo na dogodku pred uradnim odprtjem gasilske olimpijade več kot 200 nastopajočih z največjimi uspešnicami, ki bodo vsem pognale kri po žilah.