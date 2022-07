Glasbeniki v Laškem poskrbeli za zabavo (FOTO)

Že res, da je pivo tisto, zaradi katerega se številni vsako leto odpravijo v Laško na tradicionalni festival Pivo in cvetje. Letošnja prireditev je bila že 57. po vrsti, čeprav so jo prvič pripravili leta 1964. A dvakrat je ni bilo.

Joker Out so želi aplavze.

Leta 1984, ko so v Laškem gradili nov most čez Savinjo, in predlani zaradi epidemije koronavirusa. Lani so festival pripravili, a z veliko omejitvami, kar je mnoge odvrnilo od obiska. To je pač praznik, tako za domačine kot vse druge obiskovalce, na katerem si vsi po malem 'dajo duška'.

Modrijani so dokazali, zakaj so mojstri veselic, saj obiskovalcev niso pustili brez glasbe niti za sekundo.

Poleg piva pa številne pritegnejo prav glasbeniki. In ti so spet dokazali, da znajo poskrbeti za zabavo. Še več, na enem od glavnih odrov so dobili prostor prav domačini – Ansambel Okrogli muzikanti, ki ga v tujini poznajo pod imenom Die runden Oberkrainer, ki igrajo tako lastne viže kot Avsenikove. Kakšno energijo premorejo na odru, pa so dokazali tudi Modrijani, ki obiskovalcev pod odrom niso pustili brez predaha niti za minuto.

Ansambel Udar je sobotni pivo-cvetni festivalski večer začel udarno.

Blaž Švab je skupaj s Sergijem Lugovskim, ki se jim je kot peti član pridružil pred časom, in preostalimi člani držal 'štimungo', ljudje pa so dokazali, da poznajo besedila čisto vseh njihovih uspešnic, vključno z zadnjo himno Vedro pripravljeni, ki so jo posneli za gasilsko olimpijado, ki ta teden poteka v Celju. A brez Veselega Ribničana, Avsenikove Golice in številnih Slakovih seveda ni šlo.

Tudi Okrogli muzikanti so Laščani, ki večinoma igrajo v tujini, tokrat pa so zabavali obiskovalce kar doma.

Prav tako je množico obiskovalcev razvajal Dejan Dogaja s svojim bendom, domačin, doma le pičlih sto metrov od odra. »To, da prideš na tonsko vajo v šlapah, je poseben privilegij, ki je dan le redkim. Super energija je bila letos v Laškem,« je dejal po nastopu. Jan Alenc, Luka Pliberšek in Rok Erker, Ansambel Udar, prihajajo iz Slovenskih Konjic. Začeli so udarno, z narodno-zabavnimi vižami, a so zatem igrali še druge popularne skladbe. Vlado Kreslin in Mali bogovi so seveda razred zase, igrali so le lastne viže, saj jih imajo več kot dovolj, in kljubovali dežju, ki obiskovalcev ni pretirano zmotil.

Vlado Kreslin in Mali bogovi so nastopili na odru Zlatorog.

Še glasneje je bilo na odru Laščan tik ob reki Savinji, na katerem so gostovali Dan D, ki so prišli v Laško po petih letih in dejali, da so bili »v pivu, cvetju in ognju«. Odlično je publika sprejela tudi člane skupine Joker Out, pa seveda Šank Rock, Senidah in pevko Mio, pa skupine San Di Ego, King Foo in Balkan Boyse. »Prav je, da je glasba raznovrstna in se najde za vsak okus nekaj,« so se strinjali mnogi, ki so prišli v Laško.

Dan D so se v Laško vrnili po petih letih in uživali. Z njimi pa nepregledna množica obiskovalcev pod odrom Laščan.

Za tiste, ki so si zaželeli še kanček več domačih viž, pa je bilo poskrbljeno na graščinskem dvorišču, kjer so igrali domači Razigrani muzikanti in Ansambel Petka iz sosednjega Šentjurja. Skratka, festival Pivo in cvetje je letos spet navdušil, za kar je poskrbel tudi programski direktor Urban Centa, ki je v Laško pripeljal glasbenike različnih zvrsti.