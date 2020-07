Glasbeniki to poletje na redkih porokah

Ansambel Generacija v poročni opravi

Poroke so se zelo razveselili tudi člani Ansambla Lun'ca.

Številni ansambli so se že sprijaznili s tem, da to poletje ne bo veselic in večjih koncertov, saj so bile že pred časom odpovedane vse večje glasbene prireditve, med njimi tudi Pivo in cvetje, ki bi se sicer odvijalo pretekli konec tedna. A vsemu navkljub so bili mnogi veseli, da so se znova lahko organizirale vsaj poroke. Kazalo je obetavno, saj so mnogi na poletje prestavili tiste poroke, ki bi se morale zgoditi že aprila in maja. Trenutno pa je zaradi poslabšanja epidemiološke slike spet vse postavljeno na glavo.Mi smo pobrskali po družbenem omrežju in našli nekaj ansamblov in skupin, ki jim je bilo dano letos že igrati na kakšni poroki. Nekateri med njimi so pravzaprav skoraj specializirani za igranje na njih. Med takšne spadajo člani skupine Črna mačka, ki jih zato bodoči ženini in neveste radi najamejo, mladoporočence pa so na novo življenjsko pot pospremili tudi že Ansambel Aplavz, Ansambel Lun'ca, Ansambel Unikat, Ansambel Generacija, Ansambel Gašperja Kavška in Posavski veseljaki.Zlasti slednji, ki so manj znani, so zelo posebni, prihajajo pa iz Posavja, natančneje iz Koprivnice, Brestanice, Rovišča pri Studencu in Kozjega. Zanimivi so tudi zato, ker imajoinob sebi harmonikarico. Kako so se imeli na nekaj prvih porokah, pa upamo, da jih bo to poletje še veliko, pa si poglejte na fotografijah.