Glasbeniki poleti nazdravljajo s pivom (Suzy)

Ansambel Roka Žlindre je minule dni posnel novo skladbo z naslovom Ooop, daj še en pir. Gre za pesem v ritmu valčka, ki jo je v celoti ustvaril harmonikar in vodja ansambla Rok Žlindra, prvič pa jo je posnel s prenovljeno zasedbo. Spomnimo, da sta se ansamblu pred poldrugim letom pridružila dva nova člana, in sicer Blaž Žnidaršič, ritem kitarist, in Jernej Oblak, baritonist in kontrabasist, oba seveda tudi pojeta. Rok meni, da je ta skladba pravšnja za poletje, ko se povsod po Sloveniji odvijajo številne zabave in veselice, na njih pa brez pijače, tudi piva, seveda ne gre. Za skladbo Ooop, daj še en pir so posneli tudi videospot, in to na turistični kmetiji Oblak, pri snemanju v čudovitem ambientu pa so se fantom in Barbari pridružili številni igralci: natakarica Zoja Kovač, Nik Ravšelj, Kevin Funda, za šankom so bili Sandi Urbiha, mladi očka Bojan Mihelič, mladoporočenca Jošt Lovšin in Tina Prijatelj, osvajalec Jure Henigman, Sara Prijatelj, Lina Chen, Helena Pakiž, Patricija Žlindra, Dušan Miklič, Jakob Košir, Jakob Lunder, Ema Kopač, Nika Sernel, Monika Štebljaj, Aljaž Strnad, Domen Benčina, Vanja Kovač in Maruša Komljanec Ban.

Ansambel Lah-ov Boris s prijatelji bo atrakcija na letošnjem Ptujskem festivalu, še prej so se zbrali pri žalski fontani piva Zeleno zlato.

Ker je poletje in je pivo pijača, s katero se številni odžejajo in hladijo, ta petek pa se v Laškem začenja tudi Pivo in cvetje, spomnimo, da bo tudi v Laškem odmevala harmonika. Na festivalu bodo jutri, v soboto, za zabavo na graščinskem dvorišču skrbeli Primorski fantje, že nocoj Razigrani muzikanti, harmoniko pa bodo zagotovo imeli s seboj tudi Polkaholiki, ki bodo nastopili na odru Burin.

Sicer se tudi pri fontani piva Zeleno zlato v Žalcu pogosto srečajo glasbeniki, ki se poveselijo ali fontano izberejo za snemalno kuliso. Eden takih je ansambel Lah-ov Boris s prijatelji, v katerem so združili moči sami odlični glasbeniki, ki jih bomo videli in slišali tudi na letošnjem Ptujskem festivalu. Njihova posebnost je, da so se glasbeniki spoznali in povezali izključno prek družabnih medijev. »V svetu, ki je predvsem med koronskimi ukrepi postal virtualen, smo našli način, kako združiti strast do glasbe in ustvariti nekaj čudovitega. Čeprav smo se spoznali na spletu, smo postali veliki prijatelji, druži nas strast do glasbe. Podpiramo se in spodbujamo, kar se odraža tudi v naših izvedbah. Naša glavna naloga je torej širiti glasbo med ljudi in ohranjati kvintetovski zven, ki je del naše glasbene tradicije. Izjemno pomembno nam je tudi petje v tercetu, saj to ustvarja edinstven zvok in vzdušje,« nam je povedal vodja in harmonikar ansambla Boris Lah, ki ima ob sebi še prikupno basistko Barbaro Jehart, klarinetista Jakoba Felzerja, trobentarja Dejana Podbregarja in kitarista Branka Hostnika, v tercetu pa pojejo Larisa Majcen, Matjaž Mrak in Alenka Frece. Na Ptujskem festivalu se bodo predstavili s skladbo Za prijatelje, v ta namen so pri Fontani piva Zeleno zlato v Žalcu posneli nekaj promocijskih fotografij in videoutrinkov. In seveda nazdravili – s pivom!