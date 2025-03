Je glasbenik in radijski voditelj, ki s svojo iskrenostjo, energijo in vedoželjnostjo navdušuje tako na odru kot v etru. Kot vodja skupine Kokosy in del jutranje ekipe Vala 202 združuje dve svoji veliki ljubezni – glasbo in komunikacijo. Je odkrit, neposreden in pronicljiv ter predvsem razmišljujoč sogovornik, ki se ne boji postavljati ustaljene norme pod vprašaj. V pogovoru razmišlja o svojem delu, pomenu medgeneracijskega učenja, odnosih in iskanju ravnotežja med stabilnostjo in ustvarjalnostjo. Prihajate neposredno z radia. Koliko vam jutranja oddaja daje in kaj vam vzame? Glede na to, da...