Glasbeni mag, oče zimzelenih popevk: v slovo Juretu Robežniku

Bil je eden od štirih velikanov, ustvarjalcev iz zlatih let slovenske popevke (poleg njega so bili to še Mojmir Sepe, Ati Soss in Jože Privšek). Zagotovo poznate Orion, Na vrhu nebotičnika, Ljubljančanke in Majo z biseri. Jure Robežnik je bil samouk, ki se je igranja na klavir učil doma, saj ga je ljubiteljsko igral njegov oče. A je bil še deček, ko so očeta odpeljali v Dachau, in takrat ga je volja do igranja minila. Po vojni je začel to strast ponovno odkrivati, nenehno je igral, da mu je mama hrano nosila kar na klavir, je povedal v intervjuju za Delo. Takrat je bilo njegovo srce predano j...