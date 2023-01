Glasbena vrnitev Luke Novaka na televizijo

Luka Novak je v življenju počel že marsikaj, največ njegovih življenjskih projektov pa je povezanih s knjigami in hrano. Nazadnje smo ga na televiziji gledali v nizu oddaj 50 knjig, ki so nas napisale, za kar je prejel tudi nagrado, nedavno pa se je z ženo Valentino Smej Novak in ekipo lotil še novega niza oddaj, in sicer 50 skladb, ki so nas zapele.

V oddajah se loteva ključnih skladb, ki so v minulih stoletjih zaznamovale in oblikovale Slovence. Poglobil se je v priljubljene ljudske pesmi slovenskih pokrajin, zimzelene skladbe zlate dobe slovenske popevke, rock in pop skladbe, pa tudi pankovske pesmi. Želel se je pokloniti slovenski ustvarjalnosti na področju, ki vsakemu človeku najbolj seže do srca.

»Pogovarjal sem se z več kot 120 sogovorniki z različnih področij in si odgovarjal na različna vprašanja, kot so denimo, kaj je botrovalo nastanku besedila, kaj pomeni, če ljudska pesem opeva mamo, ki kuha kavo? Kako ljubi narod, ki je čakal svoj dan ljubezni? Res živimo med iskrenimi ljudmi,« pravi Luka.