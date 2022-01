Glasba nas greje tudi v hladnih zimskih dneh

Ansambel Vikend iz Šaleške doline je konec minulega leta na radijske postaje poslal novo polko z naslovom Naše želje. »Vse naše želje pa se ne izpolnijo, na ramah vsi ljudje bremena svoja nosimo. Le da bo gledal Bog na nas, le to bi rad, da zdrava, srečna bo družina, moj zaklad.« Tako zveni refren skladbe, ki sta jo ustvarila član ansambla Vikend Miha Lesjak, ki je skomponiral melodijo in prispeval aranžma, ter Darinka Hribar, ki je napisala besedilo.

Barbara Leben (spredaj, druga z leve) s člani Barbbanda in ekipo, brez katere ne bi bilo skladbe Zimski sentiment.

Ni torej težko uganiti, da je govora o najbližjih in družinah, a tudi preprekah in željah, ki niso vedno uresničljive.

»Glasbeniki imamo zaradi aktualne zdravstvene situacije zadnji dve leti več časa kot prej, zato smo v zadnjem letu ustvarili kar nekaj novih skladb. Prva, ki smo jo poslali med poslušalce, je polka z naslovom Naše želje. Posvečena je tistim, ki nas najbolj podpirajo pri našem delu, to so naše partnerice in otroci. Smo pa vikendaši z leti iz mladih, nagajivih fantov odrasli v zrele može. Ker smo večino skladb v tem času ustvarili sami, se naše odraščanje odraža v naših pesmih, skozi različna obdobja našega že več kot desetletnega delovanja,« pravijo Miha Lesjak, Miha Vovk, Gregor Gramc in Peter Osetič, ki močno pogrešajo prave veselice, na katerih se je vedno trlo njihovih oboževalcev.

Nič drugače ni z Ansamblom Andreja Bajuka iz Bele krajine, ki je nedavno na radijske postaje poslal nov valček z naslovom Hladen zimski večer. Melodijo zanj je napisal vodja ansambla in harmonikar Andrej Bajuk, besedilo pa je ustvaril Matej Trstenjak, predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe. Za valček so posneli celo videospot. Sicer je bilo minulo leto za člane ansambla, poleg Andreja so v njem še pevka Viviana Kukar ter Jože Muc in Simon Bajuk, dokaj pestro, saj so se udeležili celo dveh festivalov. Na Vurberškem so se predstavili z valčkom Srečno srce, na Ptujskem festivalu pa s polko Kje so veselice. In prav na slednje težko čakajo Belokranjci. Na sceni pa se je v preteklih tednih pojavila še ena nova glasbena zasedba, ki jo je ustanovila pevka Barbara Leben, poimenovala pa jo je po sebi – Barbband.

Člani Ansambla Andreja Bajuka v hladnih zimskih dneh pogrešajo veselice.

Gorenjka, ki živi na Dolenjskem in je že dobro desetletje pevka Ansambla Gregorji, igrati pa zna še klavirsko harmoniko, je že pela z Ansamblom Saša Avsenika, Gašperji, Hišnim ansamblom Avsenik, Zidaniškim kvintetom, Mengeškimi muzikanti in Anjo Burnik, se je tokrat odločila za nekoliko drugačno glasbeno zvrst. Njen vokal pa tako pride še bolj do izraza, o čemer se lahko prepričamo ob poslušanju skladbe z naslovom Zimski sentiment. Ustvaril jo je klarinetist Tomaž Zlobko (sin Nika Zlobka) za svojo zasedbo Zlobko Band & Strmole Quartet, zdaj pa so jo priredili še člani Barbbanda, v katerem so moči združili Barbarin življenjski sopotnik Boštjan Bone, ki igra bobne, sicer pa je član Slovenskih muzikantov in Orkestra Slovenske vojske, v katerem igra trobento, pa Igor Osredkar, ki igra kitaro, basist Primož Kravcar, klaviaturist Robi Petan, ob Barbari pa poje še Sebastjan Fabčič, prav tako pevec Slovenskih muzikantov, nekoč pa smo ga slišali tudi v Ansamblu Gorski cvet, ki je že pred časom zaključil svojo glasbeno pot.

Barbara ob tem poudarja, da ostaja zvesta narodno-zabavni glasbi, ob kateri je odraščala, že večkrat pa smo se lahko prepričali tudi, da ji narodna noša odlično pristaja.