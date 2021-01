Glasbenica Katarina Habe je povezana z drugimi svetovi

ODRASLA MED DEKLETI

Že zelo dolgo se poznava in vsak pogovor z njo je posebno doživetje. Tokrat sva govorili o odraščanju v glasbeni družini, življenjskih poteh in spremembah, ki nas včasih pričakajo tam, kjer jih ne pričakujemo, a imajo vedno svoj namen. Simpatična, sončna glasbenica je znana predvsem po svoji vlogi v tercetu Katrinas, a je veliko, veliko več kot le to. Doktorica psihologije, predavateljica na Akademiji za glasbo, mama, prijateljica, sestra in, kot pravi, iskriva mavrična kapljica.