Gisele Bündchen in Tom Brady: bosta uspela zakrpati pravljico?

Zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady in njegova žena, supermanekenka Gisele Bündchen, sta zadnjih nekaj tednov tarči paparacev in rumenih medijev. Petinštiridesetletni športnik in 42-letna lepotica menda že nekaj tednov ne živita skupaj, v njunem zakonu pa je začelo škripati, ko se je Tom odločil, da prekliče svojo upokojitev in se vrne med profesionalne športnike.

Par je skupaj že skoraj 16 let, poročena pa sta od leta 2009.

Februarja je namreč naznanil, da bo svoje ščitnike obesil na klin. »Že 23 let nisem praznoval božiča ali zahvalnega dneva, nisem praznoval rojstnih dni bližnjih, ki so rojeni med avgustom in koncem januarja. Nisem mogel na pogrebe in poroke,« je takrat dejal. Že mesec dni pozneje je naznanil, da pravzaprav še ni pripravljen na slovo. Ta odločitev pa je razburila njegovo ženo, ki je v času, ko je on leto za letom osvajal šampionske prstane in nazive najkoristnejšega igralca, skrbela za njun dom in otroke. Skupaj imata 12-letnega Benjamina, 9-letno Vivian, Tom pa ima iz prejšnjega razmerja z Bridget Moynahan še 15-letnega Jacka.

Ker je on čeden in postaven, ona pa lepa in seksi, sta fotografom v veliko veselje.

Brazilka je bila ena najuspešnejših manekenk in borka za okolje, ki je svoja zanimanja in kariero postavila na stranski tir, da je lahko skrbela za družino. Upala je, da bo Tom zdaj več časa preživel z njo, ona pa bo končno lahko sledila svojim sanjam in začela uresničevati načrte. Da se pričakovanja, ki jih gojita do tega obdobja življenja, razlikujejo, je potrdila za oktobrsko številko revije Elle.

»Počutim se izpolnjeno kot žena in mati. Zdaj sem jaz na vrsti,« je dejala. »Opravila sem svojo vlogo, stala sem mu ob strani, preselila sem se v Boston, ustvarila varno in ljubeče zavetje za otroke, podpirala njega in njegove sanje.« Dodala je, da ima veliko načrtov in dolg seznam stvari, ki jih želi narediti. Svoj zakon se bosta očitno potrudila zakrpati, mi pa držimo pesti, da jima bo uspelo.