Taro Zupančić so zbadali v gimnaziji

Redki so srečneži in srečnice, ki med odraščanjem niso bili deležni medvrstniškega zbadanja. Takšne izkušnje ima tudi voditeljica, kot je razkrila ob poziranju z venčkom na glavi. V gimnaziji so jo namreč klicali 'šmovje', kar je bilo poleg 'šare' in 'šeme' na seznamu vzdevkov, za katere so vrstnike navdihnili njeni lasje.»Nisem bila ravno vzorna pri česanju, nekakšen odpor sem čutila do tega in mi je bila ljubša boemska, razkuštrana pričeska. Lahko si kar predstavljate to prečudovito neurejenost, zavito v naravno poblaznele kodre, s kančkom natupiranega uporništva. Zdaj sem sicer odrasla in se počešem vsak dan, ampak šmovje na glavi pa še vedno rada nosim,« je na prikupen način obudila spomin na razburkano najstništvo.