Gibanje za ravnovesje (Suzy)

Vaše telo se želi gibati. Če se gibljete v skladu s svojo naravo, boste pridobili skoraj vse, kar bi sicer z organizirano telesno vadbo, izpostavlja guru Deepak Chopra. »Gibanje je osebna stvar. Napredne študije o športu kažejo, da vadba ne koristi vsem enako, kar se tiče izboljšanja kisika v krvi in pridobivanja moči. Vaše telo vam bo povedalo, kako bodite aktivni,« izpostavlja in doda, naj bomo vsi aktivni vsaj eno uro na dan, ter opozarja, da se, če eno uro sedimo, maščoba v krvi in krvni sladkor nalagata.

Že če vstanemo in se sprehodimo, ju spravimo nazaj v ravnovesje. Če še več hodimo, spodbudimo presnovo, kaj šele, če telovadimo. »Dokler boste pozorni na ohranjanje ravnovesja, bo imela koristi od tega vsaka celica. Odlična je joga, saj prinaša občutek miru in celostnosti. Zaslužite si, da se počutite dobro v telesu. Plešite, plavajte, tecite, hodite – te aktivnosti prinašajo veselje. Dovolite si izkusiti, kako krepite kardiovaskularni sistem, kako se sproščajo endorfini in se prazni glava, spoznati, da vadba ni dolžnost, ampak način, da ste bolj povezani s sabo in srečnejši v svetu.« Meditirajte na misel: »Sem prožen/-na, močan/-na in v ravnovesju.« In mantrajte: »Moje življenje je v harmoniji z vesoljnimi zakoni.«