Gibanje v zrelih letih (SUZY)

Splošno znano je, da je gibanje za telo koristno. To je celo znanstveno dokazano. Tako lahko danes iz vseh podatkov, ki jih imamo o gibanju in njegovem vplivu na telo, sklepamo, da je za telo nujno potrebno.

Ni pa vsako primerno za vsako telo. In ni vsako primerno za vse ljudi ne glede na starost, spol ali sposobnosti. Zato je naša odgovornost, da ga prilagodimo starosti in svojim sposobnostim. Otroci potrebujejo veliko raznolikega gibanja, ki naj bo intenzivno in manj intenzivno, s starostjo pa se potrebe precej spreminjajo.

Še vedno velja strokovno priporočilo, ki ga je podala Svetovna zdravstvena organizacija, naj se odrasel človek giba vsak dan vsaj pol ure. Sama v praksi opažam, da veliko ljudi hodi, kar je odlično. Hoja je namreč ena najboljših aerobnih oblik gibanja, in če ji dodamo še palice in gremo kdaj pa kdaj v hrib, naredimo veliko dobrega za srčno-žilni sistem.

»Samo hoja ni dovolj, ker poskrbi le za vzdržljivost in malo moči spodnjih okončin. Človeško telo za dobro, zdravo in neboleče življenje v zrelih letih potrebuje tudi moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.«

Se pa ljudje zelo radi sprijaznimo s tem, da je to dovolj, če samo hodimo. Kot strokovnjakinja za gibanje vam moram povedati, da samo hoja ni dovolj. Osnovnih gibalnih sposobnosti, ki jih človek lahko razvija in trenira, je šest: vzdržljivost, moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacija in hitrost. Če izvzamemo hitrost, ki je z leti ne potrebujemo nujno, je vseh ostalih pet nujno potrebnih.

Prav zato samo hoja ni dovolj, ker v glavnem poskrbi le za vzdržljivost in malo moči spodnjih okončin. Človeško telo pa za dobro, zdravo in neboleče življenje v zrelih letih potrebuje tudi moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo. In na te gibalne sposobnosti vplivamo z ustreznimi vajami.

* Moč potrebujemo, da lahko sploh premikamo telo. Da lahko hodimo po stopnicah. Dvignemo vrečke. Sedemo v avto. Zlagamo drva.

* Gibljivost potrebujemo, da se lažje premikamo. Da se počutimo manj zakrnele. Da lahko pospravljamo stanovanje, počistimo avto.

* Ravnotežje potrebujemo, da ne pademo. Da lahko vozimo kolo. Da lahko vozimo avto.

* Koordinacijo potrebujemo, da so naši možgani čim bolj optimalni. Da lahko opravljamo kompleksnejše naloge.

* Vzdržljivost potrebujemo, da je zdravo naše srce. Da zmoremo napor. Da se počutimo bolj fit.

Naštela sem le nekaj razlogov, da potrebujemo gibanje. Prednosti, ki jih prinese redna telesna dejavnost, je toliko, da mi je žal, da se še vedno veliko ljudi ne giblje redno.

In če spadate v skupino ljudi, ki se jim ne ljubi gibati in ki si nikoli ne vzamejo časa za to, vam izdam še en namig. Svetovna zdravstvena organizacija je pred leti izdala novo priporočilo. To je, da že deset minut gibanja v kosu šteje. To potrjujem tudi sama iz izkušenj pri učenju gibanja.

Deset minut je tako malo časa, da zdrži tudi tista glava, ki ima strašne izgovore, da se ne more gibati. In če vam res nikoli ne uspe, si poiščite pomoč in si dajte priložnost, da vas nekdo nauči in pelje po poti do rednega gibanja.

Ker prej, kot bo na vašem urniku, bolje bo za vaše telo.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa & ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, www.tanjazelj.si, Foto Tina Žabar Petaros