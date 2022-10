George in Amal sta prestala vse skomine (FOTO)

Pred devetimi leti je George Clooney s starši počitnikoval v svoji hiši ob jezeru Como, ko ga je poklical njegov agent in rekel: »Spoznal sem žensko, ki bo zdaj prišla na obisk s tvojim prijateljem. Poročil se boš z njo.« Igralec je bil znan kot zapriseženi samec, ki se je po enem zakonu pred tridesetimi leti odločil, da se nikoli več ne bo poročil. A ko je v njegovo dnevno sobo vstopila britansko-libanonska odvetnica Amal Alamuddin, mu je spodnesla tla pod nogami.

Čeprav ima odvetnica raje klasične barve in kroje, je leta 2016 oblekla zanimivo obleko Giambattista Valli Haute Couture.

Po tem sta si pisala po e-pošti, na prvi zmenek pa sta šla šele tri mesece pozneje. Pol leta za tem je George že pokleknil in jo zaprosil. »Ko sva se spoznala, sem imela 35 let,« je povedala Amal. »Nisem bila prepričana, ali se mi bo takšna ljubezen sploh zgodila, hkrati pa se nisem želela poročiti ali si ustvariti družine brez nje.«

Poročila sta se 27. septembra 2014 v Benetkah, kjer se je zbrala vsa družabna smetana, njena poročna obleka pa je bila zadnja, ki jo je oblikoval sam Oscar de la Renta. Poleg italijanske graščine imata še dom v New Yorku in na angleškem podeželju, saj ima Amal dovoljenje za opravljanje svojega dela v Veliki Britaniji, Walesu in Združenih državah Amerike. Junija 2017 sta se jima rodila dvojčka. »Ella, Alexander in Amal so zdravi, srečni in dobro. George je na pomirjevalih in si bo opomogel v nekaj dneh,« so tedaj naznanili.

Par je ravno v torek praznoval osmo obletnico, drug o drugem vedno govorita le v presežkih, hkrati pa si še vedno zelo rada pišeta pisma, kar sta počela celo v času popolnega zaprtja zaradi covida. V Hollywoodu sta znana po svojem slogu, saj se povsod, kjer se pojavita, za njima obračajo glave, zato si poglejmo nekaj njunih najbolj stilsko dovršenih trenutkov.

Bila sta tudi med hollywoodskimi izbranci na poroki princa Harryja in Meghan Markle, kjer je Amal navdušila z rumeno obleko Stelle McCartney.