Gašper Rifelj: sinov smeh za dobro popotnico

Multiinštrumentalist, pevec, superfinalist šova Zvezde plešejo in znanec z odrskih desk muzikalov Madagaskar in Ljubezenske prevare je na radie poslal novo pesem Vse do neba.jo je ustvaril z mojstri, ki so v zadnjih letih podpisovali tudi uspešnice, Muff,in. Z ekipo 'hitmejkerjev' se tako korak za korakom bliža izidu prvega albuma, vmes pa uživa tudi v radostih očetovstva. S plesalkosta maja postala ponosna oče in mama malega, ki je imel prvi čast slišati očetovo novo pesem. »Pri nas doma se zdaj vrtijo več ali manj le moje nove pesmi in vsi jih znamo že do zadnje note. Mislim, da bo Brin, še preden bo začel govoriti, pel moje pesmi. Pred kratkim sem mu zavrtel končno različico nove skladbe in iz njega izvabil nasmeh, kar je zagotovo dober znak in odlična popotnica, da jo pošljem v svet,« pravi ponosni očka.