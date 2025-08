Gašper Rifelj se umika: Čas je, da se posvetim družini (Suzy)

Radijski voditelj in pevec Gašper Rifelj je v teh dneh sporočil, da ga na karierni poti čaka velika sprememba. Po dolgem razmisleku se je odločil, da ne bo več vodil jutranjega programa na Radiu Aktual.

Odločitev ni bila lahka, saj se je zelo dobro povezal z ekipo in program ustvarjal skupaj z Martino Švab, s katero sta postala priljubljen dvojec radijskega etra. Za slovo od jutranjega programa se je odločil zaradi polnega urnika in časa, ki ga zaradi zgodnjih jutranjih in večernih ur ni mogel preživeti s sinovoma.

»Čeprav smo šele na polovici leta 2025, lahko rečem, da je to zame leto veliko sprememb. Moji dnevi so se zadnje leto začeli ob petih zjutraj in končali pozno zvečer. Ob tem tempu sem začutil, da je čas za premik. Predvsem, ker si želim več časa za tisto, kar je najbolj dragoceno – moja otroka. Želim biti bolj prisoten, jima dati več sebe in preprosto – biti več doma,« je pojasnil pevec, ki je nedavno v svet poslal videospot za pesem Raj.