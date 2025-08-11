Gašper Bergant v Kirgizistanu: gorski biser, ki redi (Suzy)

Peš in v jahalnem sedlu prečesavata kilometre skalnatih vršacev, umirja ju pogled med prostranimi pašniki, umivata se v rekah, potokih in se zazibljeta v sen med oblaki v tradicionalnih šotorih dežele, ki leži najdlje od morja. Zahtevna izkušnja ju je izzvala in tako prevzela, da se nameravata še vrniti.

Zbujanje v jurtah ni za razvajene turiste. Prenosni okrogli šotori, prekriti in izolirani s kožo ali polstjo, so bivališča različnih nomadskih skupin v stepah in gorah notranje Azije.

Neustrašno se je prelevil v krotilca velikanskih ptic ujed.

Tudi v Kirgizistanu, kamor se je podal Gašper Bergant. »Na morju mi hitro postane dolgčas, zato prisegam na aktivni oddih. Raje sem doma, kot da bi brezdelje pasel na drago plačanem dopustu,« utemelji, zakaj se je odločil za tako razburljivo popotniško avanturo.

Ljudje so neizmerno prijazni

»Najbolj adrenalinsko je bilo jezdenje konjev na 3800 metrov nadmorske višine, po melišču in tik ob prepadih. Seveda te je strah, zlasti ker takšnih jahalnih izkušenj prej nisem imel. Ne preostane ti drugega, kot da greš in se prepustiš prečudoviti naravi. Nisem si znal predstavljati, kaj pomeni brezmejnost razgledov, kjer resnično ni konca lepotam. Le jerebice, orli, jastrebi in svizci te pozdravljajo – in slednji ne zavijajo čokolade, čeprav tej državi pravijo tudi azijska Švica,« se nasmehne in prizna, da še nikoli ni videl, da bi se konji in krave pasli na tako strmih bregovih.

Tudi ogledi lesenih verskih objektov so bili del nepozabne dogodivščine.

»Ljudje so neizmerno prijazni, večinoma muslimani, podobni Bosancem, saj ti s toplino izražajo gostoljubje in zagotovijo, da se počutiš varno. Cenovno gre za ugodno državo, za sporazumevanje je priporočljivo znanje ruščine,« izvemo iz prve roke. »Imeli smo vodiča, čigar sestra je plastična kirurginja, in povedal nam je, da so pri njih najbolj priljubljene operacije oči, da jih preoblikujejo v bolj evropejske,« se začudi.

»Po vseh doživetjih lahko sklenem, da je bil to eden najbolj nenavadnih in spektakularnih obiskov, kar sem jih doživel v svoji popotniški karieri. Kljub vsem pripetljajem je bil to najboljši dopust doslej. Fenomenalno je videti državo, ki jo skoraj v celoti prekrivajo gore, z osupljivimi panoramskimi pogledi, v katero bi se zagotovo še vrnil,« zatrdi in nam položi na srce, da je Kirgizistan vreden obiska, četudi se boste domov vrnili porejeni zaradi okusne hrane.

Tehtnica je na koncu poti pokazala dva kilograma več, saj sta veliko in predvsem dobro jedla.

Robinzonske počitnice so bile polne presenečenj. Najbolj zahtevni so bili obiski improviziranih stranišč, a je premagal tudi to oviro.

Prepustil se je tamkajšnjim otrokom, da so se poigrali z njegovo pričesko.

Hrana je odlična, preplet mesa in zelenjave, Gašper pa je kot ljubitelj ovčetine prišel na svoj račun.

Jutranja telovadba pod vodstvom prijateljice Anite Čanadi, ki sta jo spoznala med potepom po Kirgizistanu.

Na hrbtu konja je bilo lažje odkrivati krasote visokogorij.