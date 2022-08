Gasilci so zakon in pika!

Gasilci so še enkrat dokazali, da zmorejo vse. Na eni strani so poskrbeli za skoraj 3000 gasilcev iz domovine in tujine, ki so prišli k nam na gasilsko olimpijado, in na drugi organizirali delo številnih prostovoljcev, ki so pomagali ljudem na Krasu, kjer so se spopadali z ognjenimi zublji.

Tudi zato jih je treba podpreti, kadar organizirajo veselice, saj izkupiček od njih ostaja v njihovih vrstah. Zato, da kupijo prepotrebno novo opremo, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti. Po drugi strani so gasilske veselice družabni dogodek, na katerih pozabijo na vsakdanje skrbi in se po plesišču veselo zavrtijo.

Ansambel Naveza

Glasbeniki imajo letos poleti na račun gasilcev precej dela, zato je prav, da se jim na neki način oddolžijo. In to smo doživeli v Celju, na uradnem odprtju gasilske olimpijade, ko so številni glasbeniki priredili velik gasilski olimpijski koncert, na katerem je nastopilo več kot 200 glasbenikov, po večini iz vrst narodno-zabavne glasbe, ki jih sicer najpogosteje vidimo in slišimo na gasilskih veselicah. Modrijani pa so jim namenili gasilsko himno z naslovom Vedno pripravljeni.

Na koncertu so peli in igrali tudi Čuki, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, Gadi, Kingstoni, Mladi Dolenjci, Naveza, Nemir, Vikend, Firbci, Slovenski zvoki, Natalija Verboten, tam so bili še gasilec Sašo, orkester Slovenske vojske in združeni gasilski pevski zbori. »Nekaj posebnega je bilo igrati na tako velikem odru, na stadionu Z'dežele pred takšno množico ljudi. Ko smo prišli na vrsto, je bila publika že dodobra razgreta, zato smo se zgolj prepustili vzdušju in naredili, kar najbolje znamo. Uživali smo skupaj z množico ter z našimi glasbenimi prijatelji preigravali in peli največje narodno-zabavne uspešnice, ki ne manjkajo niti na gasilskih veselicah,« je po koncertu strnil misli Primož Osek iz Ansambla Vikend.

Niti Ansambel Nemir ni manjkal.

Niso manjkali niti Gadi, ki so skupaj z Mladimi Dolenjci zaigrali venček njihovih in svojih uspešnic, nastop pa sklenili z vižo Te domače viže. Z venčkom Avsenikovih, Na Roblek, Otoček Sredi jezera in Na Golici, so nastopili Slovenski zvoki, ki so nastop sklenili z gasilskim pevskim zborom in z njimi zaigrali in zapeli še Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje. Tudi zato so gasilci iz 20 držav lahko dobili vtis, da smo Slovenci gostoljubni in veseli ljudje, ki nas polke in valčki vselej dvignejo na noge.

Čuki, gasilec Sašo in Natalija Verboten so prav tako razgreli zbrane na stadionu.

Gadi in Mladi Dolenjci so na gasilskem koncertu združili moči.

Slovenski zvoki so zažigali z Avsenikovimi vižami.