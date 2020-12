Ganljivo srečanje z brezdomcem

Kako to storiti, je pokazala z zgodbo o bežnem srečanju z neznancem, izgubljenem v gneči brezčutnega hitenja. Upočasnite tempo in pomislite na tiste z bridkimi življenjskimi usodami.»Bil je večer, ko je nad mesto legla gosta megla in nad postavami, ki so hitele po ulici, se je v soju lučk lesketala lebdeča meglica vlage,« je svoj zapis začela Faturjeva. Z njim nam je znova segla naravnost do srca, saj gre za eno tistih zgodb o toplini človeške bližine, s katero lahko delamo čudeže. In zanje ni boljšega časa, kot je božični, saj se takrat še bolj poglobimo v dobra dela in iskrena beseda dobi novo težo. Njena ga je pred ...