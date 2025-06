Ganljivo slovo Jureta Dolenca: Hvaležen za vse, kar mu je dal šport (Suzy)

»Po 21 letih v članskem rokometu je prišel čas za slovo. Finalne tekme državnega prvenstva bodo zadnje v moji karieri. Ves ta čas se je moje in življenje moje družine vrtelo okrog rokometa, zato gre največja zahvala prav njim, moji ženi in sinovoma za podporo, prilagodljivost in potrpežljivost. Prav tako bi se rad zahvalil mami in očetu ter obema sestrama. Marsikaj bi bilo drugače brez vas. Najbolj si bom zapomnil številne ljudi – prijatelje, ki to ostajajo za vse življenje. Hvala tudi soigralcem, trenerjem in medicinskemu osebju, ki je imelo v zadnjih letih z mano kar nekaj dela,« je ob slovesu od aktivnega rokometa povedal izjemni športnik, ambasador Loke in človek, ki je s svojo predanostjo zaznamoval slovenski rokomet. Jure je začel v loškem Merkurju.

Od tod se je podal v vrh svetovnega rokometa: Gorenje, Montpellier, Barcelona, Limoges, Našice in zadnja postaja – Slovan. Na vsaki tekmi, v vsakem dresu je bil srčen, zavzet in predan. Z 207 nastopi in z neverjetnimi 714 zadetki za slovensko reprezentanco ostaja njen rekorder vseh časov. Bil je kapetan, vodja, bronasti z SP 2017 in četrti na OI. In vedno – ponosni Ločan. Številni mu v teh dneh stiskajo roko in se mu zahvaljujejo za vse, kar je dal športu: predanost, vztrajnost, za zgled mladim in za to, da si ostal tako povezan z domačo Škofjo Loko.