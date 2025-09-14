UČILA SE BO O KONJIH

Ganljivo slovo Brigite Langerholc: Hčerka Taya odšla v drugo državo (Suzy)

O konjih se je mladenka veliko naučila sama, a se jim je želela posvetiti še temeljiteje.
Fotografija: Brigita in Uroš sta Tayo pospremila v šolo v Avstrijo.
Brigita in Uroš sta Tayo pospremila v šolo v Avstrijo.

14.09.2025 ob 16:40
Deveti september je bil za nekdanjo atletinjo Brigito Langerholc zelo poseben dan. Skupaj z možem Urošem sta prvo ptičico, najstarejšo hčerko, izpustila iz gnezda. »Taya si je kar nekaj let prizadevala najti šolo, v kateri bi lahko nadgrajevala svojo ljubezen do konj. Našla jo je pri sosedih – državno kmetijsko šolo Steigerhof pri Beljaku na avstrijskem Koroškem,« pravi šampionka. O konjih se je mladenka veliko naučila sama, a se jim je želela posvetiti še temeljiteje.

»Za 'konjsko šolo' ji je povedal prijateljičin oče. Nanjo se je bilo preprosto vpisati: moral si pozitivno končati osnovno šolo. To si dokazoval s spričevalom ob polletju in koncu leta. NPZ, sicer strah in trepet mnogih učencev, ni bil potreben. Tayo sta v Avstrijo, kjer bo čez teden prebivala v dijaškem domu, pospremila mama in oče. Najstnica se bo še po kurikulumu učila vse, kar je treba vedeti o konjih. V šoli ji ne bo utegnilo biti dolgčas, poleg sklepanja novih prijateljstev bo imela še kopico obveznosti: pouk od devetih do dvanajstih, nato kosilo, popoldne štiri ure prakse s konji; naredili bodo vse skakalne licence. »To so prava konjska nebesa za našo Tayo,« je zadovoljna Brigita.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

