Ganljivo dejanje Mateje Svet

Mateja Svet, ena najboljših slovenskih športnic vseh časov, je sedem sezon tekmovala v svetovnem pokalu in osvojila pravljičnih sedem zmag v veleslalomu in eno v slalomu. V sezoni 1987/88 je osvojila tudi mali kristalni globus kot najboljša veleslalomistka na svetu. Na stopničkah je sicer stala kar dvaindvajsetkrat. Z olimpijskih iger v Calgaryju je leta 1988 domov prinesla tudi srebrno olimpijsko medaljo v slalomu.

Spomin na srebro na 15. OI v Calgaryju 1988

Potem se je odločila za slovo od športa in se posvetila drugim stvarem. Umaknila se je iz javnosti in nato več let delala za podjetje, ki zastopa smuči, pisala je kolumne in diplomirala iz delovne terapije na visoki šoli za zdravstvo, zdaj pa dela na psihiatrični kliniki in vodi terapevtske skupine. Nedavno je Tržiškemu muzeju podarila svojo zajetno zbirko več kot 550 predmetov, povezanih s svojo bogato športno kariero.

Podarila jim je tako rekoč vse s svoje športne poti, od pokalov, kolajn, oblačil, štartnih številk. Vse bodo konzervirali in vpisali v muzejske knjige, najbolj zanimive oziroma dragocene pa bodo postavili na stalno razstavo.