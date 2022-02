Ganljiva Darja Gajšek: Moja mama je moja kraljica

Kadar nekdo tako iskreno izlije svoja najgloblja čustva, se vsi raznežimo. Pevka in voditeljica Darja Gajšek ne skriva ljubezni do najbližjih. Zlasti tista do mame Marjane je nekaj posebnega, saj sta zelo povezani.

»Ona je resnično zlata mama v vseh pogledih, saj me je naučila najbolj pomembnih stvari. Njene modrosti in izkušnje so neprecenljive, še posebno pa cenim njeno veliko srce. Name je prenesla vse vrednote, ki v življenju največ štejejo in so temelj, na katerem se gradijo osebnost, družina, medsebojni odnosi, kariera. Privzgojila mi je pomen poštenja in skromnosti, dela in spoštovanja vsakega opravila, poklica. Kot 12-letno dekle me je vodila s sabo na njivo, da sva ure in ure okopavali. To je bil najin čas, ko mi je zaupala pestre izkušnje in me nenehno bodrila, da mi bo uspelo samo, če bom trdo garala. Hvaležna sem ji za vse, kar danes sem, kajti brez njene pozornosti in znanja bi težko izpolnila svoje sanje. Naučila me je prvih plesnih korakov, in že kmalu sem se znala vrteti v ritmu valčka in polke. Tudi s kulinaričnimi zakonitostmi me je seznanila in ni skrivnost, da so najboljši recepti in kuharski nasveti prav mamini. Predvsem pa je bila odličen zgled, kako skrbeti za družino. Njena milina in toplina sta me vedno znova osupnili,« deli z nami pristne občutke, ki jih podoživlja ob misli na mamo.

Že kot punčko jo je pripravljala na življenjske podvige.

Ti s še večjo močjo izbruhnejo na površje od osebnih praznikih in rojstni dan je odlična priložnost, da se ji pokloni. »Svoji mami želim, da ostane zdrava in srečna. Naj se ji oči še naprej tako lesketajo, ko je v družbi vseh treh vnukinj in nas, ki jo imamo najraje. Ob tem pa naj ati še velikokrat raztegne meh in zaigra kakšno veselo, ona pa naj zraven na ves glas zapoje. Takšna je namreč najbolj neponovljiva, edinstvena in tako zelo naša,« se razneži Darja.