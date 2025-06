Ganjeni Tomi Meglič: Čim več takšnih trenutkov! (Suzy)

Ni lepšega, kot je velika, srečna in zadovoljna družina. Ob pogledu na razširjeno družino frontmana Siddharte Tomija Megliča je jasno, da so njihovi odnosi odlični. »Konec osnovne šole številka ena!« je bil ganjen pevec, ko je s sinom Zakom, hčerko Noro in nekdanjo partnerico ter mamo njunih otrok, manekenko Manco Simčič, ter svojo partnerico Cassie Kagen in Mančinim možem Denisom ponosno poziral na Zakovi valeti. »To je res čudovit občutek in želim, da bi bili deležni čim več takšnih v naših življenjih,« je še navrgel.

Hvaležen je, da se po ločitvi dobro razumejo. Sicer deček ne blesti le v šoli, temveč je tudi izjemen športnik. Spomladi je postal državni prvak v smučarskih skokih med kadeti do 15 let. Tomi je velik športni navdušenec, saj je nekoč tudi sam treniral smučarske skoke. Njegov osebni rekord je 42 metrov, sin, ki trenira pri SSK Ilirija, pa je že preskočil stotico.