Ganjena Senidah: sto poljubov za babico (Suzy)

Kakšen veličasten jubilej je dočakala babica pevke Senidah. Celo stoletje je združila v eno samo življenje, zato je Ljubljančanka na robu solza ponosna na junakinjo, ki jo imajo v družini. Zaradi razgibanega urnika in številnih koncertov po Evropi ima malo časa za preživljanje prostih trenutkov z eno svojih prvih vzornic.

Vendar so te urice toliko bolj dragocene in polne najlepših občutkov. Nano, kot ji reče, primerja z najbolj slastnim kolačkom, ker je prepojena z dobroto. Vedno je pripravljena podati kakšen koristen nasvet, hkrati je brezmejni vir idej, tudi za besedila. Hvaležna je, da ima prvovrstne gene, in če jih bo pozorno negovala, lahko upravičeno upa, da bo tudi sama dočakala častitljivo starost.