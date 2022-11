Ganjena Rebeka Dremelj: Zlata poroka zlatih staršev

Ko zakonca praznujeta petdeset let skupnega življenja, je to prav posebni mejnik, praznovanje pa častitljiv dogodek. Tako si bo praznovanje zlate poroke staršev zapomnila ponosna pevka Rebeka Dremelj, ki ob svojih dveh vzornikih, mami Daški in očetu Dragu, ne more skriti ponosa in sreče.

Daška in Drago Dremelj pred petdesetimi leti, ko sta se poročila.

Čeprav sta bila vedno stroga in pravična, je Rebeka od njiju vedno prejemala zvrhano mero ljubezni, s svojo ljubezensko zgodbo in kot kamen čvrstim zakonom pa jo navdihujeta od mladih nog. Rebeka namreč pravi, da nikoli in nikdar ne bo spoznala zakoncev, ki se tako zelo ljubita, spoštujeta, si zaupata in sta si zvesta, tako kot sta si njena mama in oče. Ob tem priznava, da njuna ljubezenska zgodba navdihuje njo in njenega Sandija že več kot dvajset let, kolikor sta skupaj srečna tudi sama.