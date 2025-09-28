Ganjena Lucija Selak, ob prizorih iz leta 1997 je zajokala (Suzy)

Dolenjka Lucija Selak, ki od leta 2019 kot pevka nastopa z Ansamblom Saša Avsenika, je pred dnevi praznovala okroglih 30 let. Vstop v novo življenjsko obdobje je bil zelo čustven, simpatična pevka je spletnim prijateljem zaupala, da jo je najbolj presenetila družina, in sicer s posnetkom iz otroških dni. Ob prizorih iz leta 1997 je zajokala.

Najbližji so jo presenetili s posnetkom, na katerem ima dve leti. Foto: osebni arhiv/instagram

»Poskrbeli so, da so oživeli posnetki s strganega traku kasete. Nadvse čustveni dnevi so za menoj. Kot da se je zavrtel ves film preteklosti pred mojimi očmi in mi pokazal, kako lepo življenje je za mano. Moja družina, zdrava in marljiva, sopotniki, ki so se pridružili na poti in prav tako postali družina. Ne najdem besed, s katerimi bi se lahko primerno vsem zahvalila. Rada imam vse, kar obstaja v realnem svetu in v moji domišljiji. Slavim vso prehojeno pot in veselo žvižgam po poti naprej,« se je zahvalila za vse lepe čestitke.