Ganjena Ksenija Benedetti

Ksenija Benedetti je bila skoraj dve desetletji šefinja Protokola RS, ki zdaj znanje deli na svoji akademiji, kot izredna predavateljica pa predava tudi na Pedagoški fakulteti Koper.

Pravi, da se bo vedno rada spominjala let, ki jih je preživela na Protokolu, ki ga je po osemnajstih letih zapustila oktobra 2018. Čeprav so od takrat minila dobra štiri leta, simpatična Primorka in žena igralske legende Borisa Cavazze ni pozabila nekdanjih sodelavk in sodelavcev. Nedavno jih obiskala prvič, odkar je odšla, ob tem pa ni skrivala nasmeha na obrazu in zadovoljstva, da je bila med njimi tako toplo sprejeta.

»Čeprav svojo službo jemljem zelo resno, nisem prav nič dolgočasna in konservativna. Nasprotno, sem zelo igriva in hecna,« je nekoč dejala Benedettijeva, ki so jo sodelavci vzljubili ravno zaradi teh lastnosti.