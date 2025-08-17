GANJENA

Ganjena Ines Erbus: ustvarila je prvo pesem z očetom (Suzy)

V teh dneh je izdala pesem z naslovom Sekunde, ki je hkrati prva, pod katero se je podpisala kot avtorica besedila in glasbe.
Fotografija: Še danes ga rada pokliče za nasvet in je hvaležna za vso njegovo pomoč.
Odpri galerijo
Še danes ga rada pokliče za nasvet in je hvaležna za vso njegovo pomoč.

A. K., FOTO: Osebni arhiv
17.08.2025 ob 09:00
A. K., FOTO: Osebni arhiv
17.08.2025 ob 09:00

Poslušajte

Čas branja: 1:21 min.

Po lanskem glasbeno-plesnem spektaklu v Hali Tivoli, s katerim je proslavila 10 let samostojne glasbene kariere, Ines Erbus predstavlja najbolj oseben projekt doslej.

V teh dneh je namreč izdala pesem z naslovom Sekunde, ki je hkrati prva, pod katero se je podpisala kot avtorica besedila in glasbe. Njena posebnost je še v tem, da je glasbo napisala skupaj z očetom Dušanom.

»Zelo sem mu hvaležna za vse nasvete in pomoč. Čeprav sem odrasla, ga pogosto pokličem in vprašam za mnenje,« pravi pevka. Dušan se dobro spominja njenih prvih glasbenih korakov.

»Zelo hitro je pokazala zanimanje za glasbo in petje. Najprej med igro, pozneje z glasbenimi nastopi za družino. S sedmimi leti smo jo vpisali v otroški zbor RTV Slovenija, kjer je naslednje leto že postala solistka. Moja podpora je bila dobrodošla tam nekje do leta 2017, potem se je glasbeno osamosvojila. Kadar me potrebuje, ji še vedno z veseljem priskočim na pomoč,« je ponosen na hčer in njun skupni projekt.

Glasbo je vzljubila tudi zaradi očeta Dušana, pevca in glasbenega producenta.
Glasbo je vzljubila tudi zaradi očeta Dušana, pevca in glasbenega producenta.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ines Erbus glasba pevka nova pesem slovenska glasba družina oče pesem

Priporočamo

Po odmevni Janševi izjavi o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci
54-letni motorist trčil v drevo, nato ga je odbilo v grmičevje, umrl na kraju
Groza na obali: 28-letnika našli na cesti v luži krvi, sumijo, da je padel iz stanovanja
Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Po odmevni Janševi izjavi o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci
54-letni motorist trčil v drevo, nato ga je odbilo v grmičevje, umrl na kraju
Groza na obali: 28-letnika našli na cesti v luži krvi, sumijo, da je padel iz stanovanja
Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.