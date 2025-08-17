Ganjena Ines Erbus: ustvarila je prvo pesem z očetom (Suzy)

Po lanskem glasbeno-plesnem spektaklu v Hali Tivoli, s katerim je proslavila 10 let samostojne glasbene kariere, Ines Erbus predstavlja najbolj oseben projekt doslej.

V teh dneh je namreč izdala pesem z naslovom Sekunde, ki je hkrati prva, pod katero se je podpisala kot avtorica besedila in glasbe. Njena posebnost je še v tem, da je glasbo napisala skupaj z očetom Dušanom.

»Zelo sem mu hvaležna za vse nasvete in pomoč. Čeprav sem odrasla, ga pogosto pokličem in vprašam za mnenje,« pravi pevka. Dušan se dobro spominja njenih prvih glasbenih korakov.

»Zelo hitro je pokazala zanimanje za glasbo in petje. Najprej med igro, pozneje z glasbenimi nastopi za družino. S sedmimi leti smo jo vpisali v otroški zbor RTV Slovenija, kjer je naslednje leto že postala solistka. Moja podpora je bila dobrodošla tam nekje do leta 2017, potem se je glasbeno osamosvojila. Kadar me potrebuje, ji še vedno z veseljem priskočim na pomoč,« je ponosen na hčer in njun skupni projekt.