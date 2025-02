Zvezdnica serija Skrito v raju: Moj dragi je velik romantik (Suzy)

Šestindvajsetletna igralka s svojo energijo in talentom osvetljuje gledališke odre in filmska platna. Res je mlada, a so njene igralske izkušnje zelo bogate, seznam vlog, v katerih je doslej blestela, precej imeniten. Na male zaslone se je vrnila težko pričakovana serija Skrito v raju, ki bo tudi tokrat prinesla nove preobrate in ljubezenske zaplete.