Gaja Filač komaj čaka poletne festivale swinga

Gaja Filač je ena najmlajših, a tudi najbolj zaposlenih slovenskih igralk. »Sem v izteku zelo napornega, ampak zelo lepega obdobja. Zadnje leto in pol se posvečam snemanju nove slovenske serije Skrito v raju, končali smo sezono snemanja Osvežilne fronte in Krompirja, do poletja moram odigrati še nekaj predstav, ki smo jih pripravili lani – Penelopiado in Dnevnik Ane Frank, počasi pa se začnem posvečati tudi svoji magistrski nalogi,« pravi Gaja, ki se po dolgem času zelo veseli prostih dni. »To bo idealna priložnost, da si odpočijem in se naučim uživati. Načrtujem potovanja, udeležila se bom festivalov swinga, ki sem ga začela plesati pred kratkim, veliko spanja, časa v naravi in v družbi ljudi, ki me energijsko polnijo. Predvsem pa želim preživeti čim več časa stran od elektronskih naprav,« navrže igralka, ki se zaradi vstajanja ob bizarno zgodnjih urah in posledično zmedenega bioritma že nekaj časa spopada s kronično utrujenostjo.